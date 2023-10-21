الكابتن محمد الخشمان يقترح إنشاء صندوق دائم لدعم غزة ويعلن عن تبرع ضخم

الوكيل الإخباري - في ظل الأحداث المستمرة في فلسطين وتزايد المعاناة اليومية لأهل غزة، أجرى الكابتن محمد الخشمان اتصالاً مباشراً خلال البث المشترك الذي نظمته الهيئة الخيرية الهاشمية والتلفزيون الأردني.

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خلال الاتصال، أشاد الخشمان بالدور الكبير الذي يقوم به جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم القضية الفلسطينية. وعقب هذه الإشادة، أعلن الخشمان عن تبرع شخصي قدره 25 ألف دينار أردني باسمه وبالتعاون مع الخطوط الأردنية للطيران وحزب الاتحاد الوطني الأردني.



تلا ذلك إعلانه عن مقترحه لإنشاء صندوق دائم يهدف خصيصًا لدعم أهل غزة. وأكد على أن الشعب الأردني بكافة فئاته ومكوناته يقف بصفٍ واحدٍ خلف الشعب الفلسطيني، مشددًا على الروابط الوثيقة والعميقة بين الشعبين. وبرزت في حديثه رؤيته لكيفية تعزيز الدعم المقدم لغزة من خلال هذا الصندوق.

أكد على أهمية تحويل الدعم الشفهي إلى أفعال ملموسة من خلال تقديم التبرعات المالية والمساعدات العينية. وأعلن أيضًا عن تبرعه بنسبة 5% من إجمالي دخل مجموعة شركاته للمساهمة في تمويل الصندوق المقترح.



وأشار الخشمان إلى أن الدعم المالي هو جزء من الدعم الكلي الذي يجب تقديمه، حيث يجب أن يرافقه دعم معنوي وسياسي قوي لأهل غزة. وشدد على أهمية دور الشباب والمجتمع المدني في رفع الوعي حول تحديات غزة وتحقيق التضامن العربي.



وفي نهاية المشاركة، دعا الكابتن محمد جميع أبناء الأمة العربية إلى التضامن والمشاركة الفعالة في دعم أهل غزة، مشيرًا إلى أن المسؤولية ليست فردية أو حكومية فقط، بل هي مسؤولية جماعية يجب أن يتحملها كل فرد في المجتمع.



يُذكر أن الكابتن محمد الخشمان هو شخصية بارزة في المجتمع الأردني، وله العديد من المبادرات الخيرية والإنسانية في الأردن والعالم العربي.