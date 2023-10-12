محلات ألبسة في الأردن تغلق أبوابها لساعتين تضامناً مع غزة

الوكيل الإخباري – بدأت محلات ألبسة في العاصمة عمان ومختلف محافظات المملكة إغلاق أبوابها من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الثالثة، تضامناً مع صمود الأشقاء في غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي الغاشم ودعماً للأهل في فلسطين المحتلة .

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وكانت نقابة تجار الألبسة والأقمشة والأحذية دعت في وقت سابق منتسبيها الى المشاركة في الوقفة التضامنية مع الاهل في غزة، بمنطقة جبل الحسين – دوار فراس ، في وقت أعلنت العديد من محلات الألبسة إغلاق أبوابها من الساعة الواحدة وحتى الثالثة من ظهر اليوم الخميس .



وقال نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية، سلطان علان، إن التجار سيقومون بوقفة تضامنية مع أهالي غزة اليوم الخميس من الساعة (1-3) ظهرا في جبل الحسين - أمام دوار فراس.





















