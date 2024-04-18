الكرك: اختتام ورشة تعريفية حول الخدمات الإلكترونية الحكومية

الوكيل الإخباري - اختتمت مديرية شباب محافظة الكرك، اليوم الخميس، ورشة تعريفية حول "الخدمات الإلكترونية الحكومية".

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وقال مدير شباب محافظة الكرك الدكتور ثامر المجالي، إن هذه الورشة تأتي ضمن خطة مديرية شباب محافظة الكرك للعام 2024، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، لا سيما أن الخدمات الإلكترونية أطلقت وتوسعت بشكل كبير في عهد جلالته، مشيرا إلى أن الوزارة عملت على تحويل جميع المعلومات الخاصة بالأندية الشبابية إلى معلومات يمكن الرجوع لها عبر منصة تم إنشاؤها من الوزارة لمعرفة التفاصيل كافة عن الأندية، وكيفية الدخول للمنصة وتعبئة المعلومات الخاصة بكل ناد وإمكانية الرجوع لها بأي وقت وتحديثها في حالة أي تعديل.



وأكد مدير الأندية والهيئات الشبابية في وزارة الشباب، خالد مصطفى، أنه تم التعميم على مديريات الشباب كافة للتواصل مع الأندية والهيئات الشبابية للعمل على توثيق أنظمتها الداخلية بحسب نظام ترخيص وتسجيل الأندية والهيئات الشبابية المعدل.



فيما عرض المدير المالي سيف عجاج، لأهم التعليمات المالية التي تخص الأندية وآلية الدعم.