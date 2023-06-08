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الخميس، 08-06-2023 09:57 ص

إطلاق فعاليات اليوم الثقافي الوطني بالكرك

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الوكيل الاخباري- أطلقت مديرية ثقافة الكرك في مركز الحسن الثقافي مساء أمس الأربعاء، فعاليات اليوم الثقافي الوطني الشامل، بمناسبة عيد الاستقلال وزفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وسط حضور جماهيري واسع.

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وقالت مديرة ثقافة الكرك عروبة الشمايلة، إن هذه الفعاليات تأتي احتفالا بمناسبة أعياد الوطن وإحياء للتراث، وتسهم في إحياء التراث بأنواعه المختلفة من المخطوطات واللباس والوثائق والأغاني واللوحات الفنية والنصوص والإبداعات الفنية.


واشتملت الفعاليات على بازارات للصناعات الثقافية المتنوعة ومعارض للفن التشكيلي وفقرات فلكلورية قدمتها فرقة جمعية إحياء التراث والفلكلور الشعبي الكركي، بالإضافة إلى قصائد وطنية متنوعة قدمها عدد من الشعراء الأردنيين.

 




 

 


 

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