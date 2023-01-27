الكرك: مهتمون بالشأن السياحي يؤكدون أهمية وضع إستراتيجيات وطنية لتطوير القطاع

الوكيل الاخباري - دعا عدد من المهتمين بالشأن السياحي في محافظة الكرك إلى ضرورة وضع خطط وإستراتيجيات وطنية لتطوير القطاع السياحي في المحافظة وصولا إلى استحداث مشاريع ومنظومة سياحية مستدامة تساهم بتحسين النمو الاقتصادي الوطني.



وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن القطاع السياحي يعد من أهم القطاعات التي تسهم بتعزيز النمو الاقتصادي الوطني ولا بد من تضافر جهود القطاعين العام والخاص لتشجيع إقامة مشاريع سياحية لتنشيط الاستثمار السياحي ولا سيما أن القطاع السياحي أصبح يشكل منظومة جوهرية للاقتصاد العالمي ويؤثر في النمو الاقتصادي.

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