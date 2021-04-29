الخميس 29-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

توضيح من وزير الأوقاف بشأن عودة فتح ابواب المساجد

توجيهات من وزير الأوقاف محمد الخلايلة

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

وزارة الصحة توجه نصائح هامة للمواطنين

وزير التربية يعين احمد المساعفه ناطقاً اعلامياً

غرفة تجارة الاردن : القرارات الحكومية صادمة

الكشف عن خطة تشمل جميع المؤسسات الحكومية

إحالة تجاوزات مالية جديدة لأحد وزراء المياه إلى النيابة العامة

تحذير هام للاردنيين في أول جمعة بلا حظر شامل

إتلاف سبعة أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة بالعقبة

الخميس، 29-04-2021 03:21 م

الكشف عن خطة تشمل جميع المؤسسات الحكومية

7202016105648142049822



 الوكيل الاخباري - استعرض وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة أهم محاور الخطة الاستراتيجية، مبينًا أن العمل على محور السياسات الناظمة لعمل القطاع مهم وضروري في المرحلة الحالية لتسريع عملية تعديل التشريعات الناظمة لعمليات تقديم الخدمات الإلكترونية المختلفة.
اضافة اعلان

وأوضح أن مجموع الخدمات المقدمة من الحكومة هو 2460 خدمة، منها 411 تمت أتمتتها، سيتم مراجعتها من قبل الوزارة وبالتشارك مع أصحاب العلاقة ومن ثم إدراجها على منصة واحدة لتقديم كافة الخدمات الحكومية إلكترونيًا، مؤكدًا أنه يتم العمل حاليًا على مراجعة باقي الخدمات غير المؤتمتة للبدء بإجراءات تحويلها لخدمات إلكترونية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1120201013340897959989

توضيح من وزير الأوقاف بشأن عودة فتح ابواب المساجد

420212611576601019263

توجيهات من وزير الأوقاف محمد الخلايلة

4202128154211362312715

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

وزارة الصحة 2)

وزارة الصحة توجه نصائح هامة للمواطنين

وزارة التربية والتعليم

وزير التربية يعين احمد المساعفه ناطقاً اعلامياً

420211623753827403792

غرفة تجارة الاردن : القرارات الحكومية صادمة

أخبار متعلقة
420212285626936298480

وزير الصحة : نأمل تطعيم نحو 6 ملايين شخص حتى نهاية العام

3202127154857980835171

الحكومة : خطة واضحة المعالم لفتح جميع القطاعات في 1 حزيران

الهناندةةة

إطلاق مشروع تشغيل الشباب حديثي التخرج بداية أيار