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الجمعة، 07-10-2022 06:18 م

منتفعو مراكز الرعاية الإيوائية يشاركون في ماراثون أركض للأردن

وزارة التنمية الاجتماعية


الوكيل الاخباري - شارك وزير التنمية الاجتماعية، أيمن المفلح، اليوم الجمعة، الأطفال المنتفعين من خدمات مؤسسات ومراكز الرعاية الإيوائية، سباق ماراثون "أركض للأردن" والذي أقيم في حدائق الملك الحسين.

وتهدف الوزارة من اشراك منتفعيها في مثل هذه الفعاليات إلى تعزيز أنماط الحياة الرياضية ومنها رياضة الجري، وتحسين الأوضاع الصحية لدى الأطفال المنتفعين فضلًا عن تعزيز أنماط ودوافع السلوك الإيجابي لدى الأطفال وادماجهم في مجتمعاتهم، من خلال المشاركة الفاعلة وبناء روح الانتماء والولاء لديهم منذ نعومة أظافرهم.

وبلغ عدد المشاركين نحو (67) طفلا وطفلة من المنتفعين من مؤسسات الحماية والرعاية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية في جميع أنحاء المملكة

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