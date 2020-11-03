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الثلاثاء، 03-11-2020 09:13 ص

للحدّ من زيادة الإصابات بالفيروس

الكلالدة للوكيل : هذا الأمر يُقلل فرصة تمديد الحظر الشامل

خالد
خالد الكلالدة


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني- أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، خالد الكلالدة، أن الهيئة تعمل في سبيل إنجاح العملية الإنتخابيّــة ، بالرغم من الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها المملكة، جرّاء جائحة كورونا.

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وأشار الكلالدة، الثلاثاء، لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه سيتم متابعة مدى التزام المواطنين بإجراءات الصّحة والسلامة العامة ، لضمان صحة المقتــــرعين، خلال انتخابهم  .

 

وأوضح أن الأمر يتطلب التزام المواطنين، بشكلّ جدي ، وقال " يُجدر علينا كأردنيين ، إنجاح العرس الديمقراطي ، على أكمل وجه ، من خلال الحرص على اتباع سبل الوقاية ، كالتباعد الجسدي ، وارتداء الكمّامات، الذي من شأنهما الحدّ من زيادة الإصابات بالفيروس ".

 

وبيّن الكلالدة ، أن الحظر الشامل ، يتم دراسته بشكل دوري ، بحسب مُستجدّات الوضع الوبائي الراهن ، وفق المعنيين ، مشــدّدا أن التزام الأردنيين خلال عملية الاقتراع، يساهم في التقليل من فرصة تمديد الحظر الشامل، واتخاذ الحكومة قــــرارا بهذا الشأن.

 

 

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