الكلالدة للوكيل : هذا الأمر يُقلل فرصة تمديد الحظر الشامل

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني- أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، خالد الكلالدة، أن الهيئة تعمل في سبيل إنجاح العملية الإنتخابيّــة ، بالرغم من الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها المملكة، جرّاء جائحة كورونا.

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وأشار الكلالدة، الثلاثاء، لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه سيتم متابعة مدى التزام المواطنين بإجراءات الصّحة والسلامة العامة ، لضمان صحة المقتــــرعين، خلال انتخابهم .

وأوضح أن الأمر يتطلب التزام المواطنين، بشكلّ جدي ، وقال " يُجدر علينا كأردنيين ، إنجاح العرس الديمقراطي ، على أكمل وجه ، من خلال الحرص على اتباع سبل الوقاية ، كالتباعد الجسدي ، وارتداء الكمّامات، الذي من شأنهما الحدّ من زيادة الإصابات بالفيروس ".

وبيّن الكلالدة ، أن الحظر الشامل ، يتم دراسته بشكل دوري ، بحسب مُستجدّات الوضع الوبائي الراهن ، وفق المعنيين ، مشــدّدا أن التزام الأردنيين خلال عملية الاقتراع، يساهم في التقليل من فرصة تمديد الحظر الشامل، واتخاذ الحكومة قــــرارا بهذا الشأن.

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