الأربعاء 09-03-2022
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الأربعاء، 09-03-2022 10:43 ص

الكهرباء الأردنية للمواطنين: استخدموا السخان الشمسي للتوفير

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الوكيل الإخباري - دعت شركة الكهرباء الأردنية المواطنين إلى استخدام السخانات الشمسية بدلاً من الكهربائية. 

وقالت الشركة، وفقاً لرصد "الوكيل الإخباري" إن استخدام السخان الشمسي هو أفضل الخيارات للتوفير وتقليل استهلاك الكهرباء. 

وقال مواطنون إن السخان الشمسي قد يكون دون جدوى خلال فصل الشتاء.

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وطالبوا أن يكون هناك دعم للمنتجات التي توفر الكهرباء، مثل أنظمة الطاقة المتجددة أو السخانات وغيرها. 

وشكى مواطنون خلال الشهرين الماضيين من الارتفاع الكبير على فواتير الكهرباء الشهرية. 

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