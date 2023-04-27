الكواليت: أسعار الاضاحي هذا العام مقاربة أو أقل من أسعار العام الماضي

الوكيل الإخباري -

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قال رئيس جمعية مربي المواشي زعل الكواليت إن المؤشرات الأولية حول أسعار الأضاحي هذا العام في الأردن ستكون مقاربة أو أقل من أسعار العام الماضي.وبيّن الكواليت لـ " الوكيل الإخباري" أن الاضاحي اليوم متواجدة بالسوق بمعدلات كافية من البلدي والمستورد، منوها إلى أن المعروض كافي ويلبي الحاجة.ونوه الى أن جميع مربي الإغنام بانتظار فتح باب التصدير لدول الخليج، مضيفاً أن 600 ألف رأس من الأغنام تُصدر سنويا لسوق الخليج، قائلاً:" اذا لم يفتح باب التصدير هذا العام الوضع سيكون سيء على المربين".ونوه الكواليت الى أن عدم فتح باب التصدير سينعكس على المعروض بوجود فائض كبير، وبالتالي انخفاض على الأسعار .وكانت قد حددت وزارة الزراعة قبيل عيد الأضحى العام الماضي سعر الأغنام المستوردة بحدود 150 دينارا للرأس الواحد بوزن 40 كغم، وسعر الخراف البلدية 190 – 200 دينار بوزن 40 كغم بمعدل 4.75 – 5 دنانير لكل كيلو غرام.