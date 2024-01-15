الإثنين 15-01-2024
الوكيل الاخباري
 

تشكيل فريق عمل لمتابعة وصول الحاويات لميناء العقبة

تعرّف على مُنفذ عملية رعنانا شمال تل أبيب - صورة

إصابة شاب برصاص الاحتلال عند حاجز قلنديا شمال القدس

الاستهلاكية المدنية: لن نرفع أسعار السلع حتى حزيران المقبل

إصابة 18 ضابطا وجنديا إسرائيليا بغزة خلال 24 ساعة

شاهد : اللحظات الأولى لتنفيذ عملية رعنانا في تل ابيب

الكواليت: استقرار أسعار اللحوم محليا.. والقطاع لم يتأثر بأزمة البحر الأحمر

الأرصاد: المناطق الشمالية تُسجل أعلى مجموع مطري - أسماء

فيديو- قتيل وإصابات في حوادث دهس وطعن بتل أبيب

6 شهداء و11 مصابا بقصف الاحتلال لحي الزيتون

عاجل

تعرّف على مُنفذ عملية رعنانا شمال تل أبيب - صورة

الإثنين، 15-01-2024 03:25 م

الكواليت: استقرار أسعار اللحوم محليا.. والقطاع لم يتأثر بأزمة البحر الأحمر

WhatsApp Image 2022-02-06 at 9.34.33 AM


الوكيل الإخباري - أكد رئيس جمعية مربي المواشي زعل الكواليت استقرار أسعار اللحوم في السوق المحلية وسط إقبال جيد من قبل المواطنين.اضافة اعلان


وقال الكواليت لـ"الوكيل الإخباري"، إن أسعار اللحوم لم تتأثر بأزمة البحر الأحمر وأن الأردن يستورد اللحوم سواء أكانت المجمدة أو المبردة والمواشي الحية من 18 منشأ حول العالم وهو ما حافظ على استقرار اللحوم محليا.

وأضاف أن اللحوم التي يستوردها الأردن من أستراليا ونيوزيلندا تأتي عبر طائرات الشحن وليس البواخر، أما باقي المناشئ العالمية فإن الأردن يستورد اللحوم منها عبر البحر الأبيض المتوسط وليس عن طريق البحر الأحمر.

وأشار الكواليت إلى أن التصدير وهو متوقف في الوقت الحالي لن يتأثر في حال استئنافه لدول الخليج لأنه يمر عبر البر وليس البحر كما أن وقف التصدير عمل على استقرار أسعار اللحوم البلدية.

وبيّن أن أسعار اللحوم البلدية تتراوح بين 8.5-12 دينار للكيلو الواحد، واللحوم المبردة وخاصة الروماني بين 6-7 دنانير للكيلو الواحد، فيما يصل سعر الكيلو الواحد من اللحوم المجمدة إلى 4 دنانير أو أقل في العروض.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
65a53522d891c

تشكيل فريق عمل لمتابعة وصول الحاويات لميناء العقبة

2721752b-d23a-44ad-90c7-94ff3141ab07

مدير الأمن العام يشارك مرتبات الهجّانة بزراعة صحراء باير

4202213132355471238035

الاستهلاكية المدنية: لن نرفع أسعار السلع حتى حزيران المقبل

291901398_5094895050636711_1567744692488230369_n

مطالب بايجاد حلول مرورية لتقاطع طريق البترول في إربد

orOVUQImZS9P6Qf4CVn6J2ZAYWo6Q3glowVPNNzz

الأرصاد: المناطق الشمالية تُسجل أعلى مجموع مطري - أسماء

13126Image

الأعلى للسكان: الوسائل التقليدية لتنظيم الحمل والإنجاب متدنية الفعالية

أخبار متعلقة
0L5A1048

3663 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي اليوم

مبنى رئاسة الوزراء

قرارات مجلس الوزراء اليوم الأحد

414621

إطلاق منصة التطوير المهني والتدريب الإلكترونية في المجلس التمريضي

657ee9e3c6b20

ولي العهد يزور الطفيلة ويؤكد ضرورة تعزيز منظومة التنمية بالمحافظة

11-41

الخصاونة: نشجِع على التبرع بعمل يوم بدلاً من الإضراب

M63A8879

توضيح صادر عن وزارة التربية بشأن مكرمة أبناء المعلمين