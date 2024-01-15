الكواليت: استقرار أسعار اللحوم محليا.. والقطاع لم يتأثر بأزمة البحر الأحمر

الوكيل الإخباري

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- أكد رئيس جمعية مربي المواشي زعل الكواليت استقرار أسعار اللحوم في السوق المحلية وسط إقبال جيد من قبل المواطنين.وقال الكواليت لـ"الوكيل الإخباري"، إن أسعار اللحوم لم تتأثر بأزمة البحر الأحمر وأن الأردن يستورد اللحوم سواء أكانت المجمدة أو المبردة والمواشي الحية من 18 منشأ حول العالم وهو ما حافظ على استقرار اللحوم محليا.وأضاف أن اللحوم التي يستوردها الأردن من أستراليا ونيوزيلندا تأتي عبر طائرات الشحن وليس البواخر، أما باقي المناشئ العالمية فإن الأردن يستورد اللحوم منها عبر البحر الأبيض المتوسط وليس عن طريق البحر الأحمر.وأشار الكواليت إلى أن التصدير وهو متوقف في الوقت الحالي لن يتأثر في حال استئنافه لدول الخليج لأنه يمر عبر البر وليس البحر كما أن وقف التصدير عمل على استقرار أسعار اللحوم البلدية.وبيّن أن أسعار اللحوم البلدية تتراوح بين 8.5-12 دينار للكيلو الواحد، واللحوم المبردة وخاصة الروماني بين 6-7 دنانير للكيلو الواحد، فيما يصل سعر الكيلو الواحد من اللحوم المجمدة إلى 4 دنانير أو أقل في العروض.