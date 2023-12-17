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الأحد، 17-12-2023 04:19 م

3663 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي اليوم

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 3663 طنا، منها 2414 طن خضار، و936 طن فواكه، و312 طن ورقيات.

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وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10 و20 قرشا، والبصل الناشف بين 20 و40، والبطاطا بين 20 و40، والبندورة بين 7 و20، والجزر بين 50 و60، والخيار بين 40 و60، والزهرة بين 15 و25، والليمون بين 35 و50، والموز البلدي بين 50 و65 قرشا.

 




 

 


 

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