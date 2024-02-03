صندوق الحسين للإبداع بصدد اطلاق برنامج مشاريع التخرج بمجالات الريادة

الوكيل الإخباري - كشف مدير عام صندوق الحسين للإبداع والتفوق، الدكتور علي ياغي، أن الصندوق بصدد إطلاق مشروعات جديدة في العام الحالي 2024 بالتزامن مع اليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني على العرش.

اضافة اعلان



وبين أن أبرز النشاطات المزمعة لهذا العام هو إطلاق برنامج مشاريع التخرج لطلبة الجامعات الأردنية في مجالات الريادة والابتكار للعام 2024، والتي تحاكي الأولويات الوطنية التي وردت في خطة التحديث الاقتصادي للمملكة.



وقال إن الصندوق يبحث عن الأفكار الإبداعية التي تنعكس آثارها على المجتمع، خصوصا التي توفر فرص عمل للشباب وتساهم في تحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشروعات، بما يضمن زيادة النشاطات الاقتصادية وتوفير فرص استثمارية لتوظيف طاقات الشباب التي تعد مخزونا وطنيا نفتخر به.



وفي هذا الصدد، قال الدكتور ياغي إن الصندوق أطلق نهاية العام الماضي جوائز صندوق الحسين في مجال الزراعة والأمن الغذائي، بالتعاون مع المركز الوطني للبحوث الزراعية والتي تضم ثلاثة حقول هي الإنتاج النباتي، والإنتاج الحيواني، والمياه والبيئة.



وبين أن الصندوق يواصل تحكيم المواد العلمية التي شاركت في الدورة الثالثة من جوائز صندوق الحسين للأبحاث الاقتصادية للعام 2023 بعدما تمت زيادة عدد الحقول التي تشملها الجائزة بالتركيز على الاقتصاد الأخضر والتكنولوجيا المالية واقتصاديات العمل، ويستعد في الوقت ذاته لإطلاق الدورة الرابعة للجوائز ذاتها.



وفي إطار دعم الصندوق للتميز والإبداع، بين الدكتور ياغي أن إدارة الصندوق وافقت على رعاية مشروع "المسابقة الوطنية الأولى لتصميم أشباه الموصلات" التي تنظمه شركة الثورة الصناعية الخامسة، لما لهذا المشروع من دور في تهيئة المهندسين والفنيين الأردنيين للانخراط في هذه الصناعة التي تشكل مستقبل الاقتصاد العالمي.