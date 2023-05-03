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الأربعاء، 03-05-2023 11:24 ص

الكواليت: الأسواق لم تتأثر بوقف استيراد اللحوم من السودان ولدينا 17 بديلاً

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - أكد رئيس جمعية مربي المواشي زعل الكواليت أن توقّف استيراد اللحوم الحية والمبردة من السودان إلى الأردن لم يؤثر على المعروض في السوق الأردني.

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وبيّن الكواليت لـ " الوكيل الإخباري" أن لدى الأردن أكثر من 17 بديلاً يستورد منه اللحوم، إضافة إلى الإنتاج المحلي.

 

وأشار إلى أن اللحوم البلدية من الخراف والابقار أصبحت جاهزة للبيع مع بدء الموسم، وبات عدد كبير منها معداً للتصدير عند فتح باب التصدير. 


وتوقفت حركة الاستيراد والتصدير بين الأردن والسودان بعد اندلاع الأحداث العسكرية هنا، وبعد قرار تمديد إغلاق المجال الجوي السوداني الى 13 من الشهر الحالي.

 




 

 


 

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