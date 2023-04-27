الخارجية: عودة 17 أردنيا من السودان عبر عملية إجلاء ألمانية

الوكيل الإخباري - عاد 17 أردنيا، الخميس، إلى المملكة خلال عملية إجلاء نفذتها ألمانيا من السودان، وفقا للناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير، سنان المجالي.

اضافة اعلان



وقال المجالي، خلال تصريحات صحفية في مطار ماركا بعد وصول طائرة الإجلاء الأردنية السابعة قادمة من السودان الذي يشهد اشتباكات منذ منتصف الشهر الحالي، إنّ الحملة الألمانية أجلت 37 أردنيا حتى اليوم.



وأضاف، أن هناك أردنيين تم إجلاؤهم سابقا خلال حملات دول صديقة، حيث عاد 20 أردنيا، إلى المملكة خلال عملية إجلاء نفذتها ألمانيا من السودان سابقا.

وأعتبر، أن عمليات الإجلاء من السودان جهد متكامل للعديد من الدول تحت مظلة العمل الإنساني.



وأشار، إلى أن دول عدة اتخذت من الأردن قاعدة لانطلاق رحلات إجلاء رعاياها من السودان، حيث إنّ الأردن قدم تسهيلات لدول عدة؛ لإجلاء رعاياها من السودان.

