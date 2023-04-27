الخميس 27-04-2023
الوكيل الاخباري

قوات الدعم السريع: الجيش السوداني هاجم بالطيران أحد معسكراتنا

وزارة العدل: 57 ألفا و620 معاملة أنجزت بالمراكز الشاملة الشهر الماضي

عبدالرحمن ابراهيم الخليلي في ذمة الله

وفاة شخص دهساً في الكرك

الذهب عالمياً يزداد بريقاً وترقب لقرار الفيدرالي الأمريكي

لـ 3 أيام .. عروض وتخفيضات في الاستهلاكية العسكرية

أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم

أرخص دول ومدن العالم للعيش عربيا وعالميا

الخارجية: عودة 17 أردنيا من السودان عبر عملية إجلاء ألمانية

النفط يصعد عالمياً اليوم الخميس

الخميس، 27-04-2023 07:41 ص

الخارجية: عودة 17 أردنيا من السودان عبر عملية إجلاء ألمانية

0000


الوكيل الإخباري - عاد 17 أردنيا، الخميس، إلى المملكة خلال عملية إجلاء نفذتها ألمانيا من السودان، وفقا للناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير، سنان المجالي.

اضافة اعلان


وقال المجالي، خلال تصريحات صحفية في مطار ماركا بعد وصول طائرة الإجلاء الأردنية السابعة قادمة من السودان الذي يشهد اشتباكات منذ منتصف الشهر الحالي، إنّ الحملة الألمانية أجلت 37 أردنيا حتى اليوم.


وأضاف، أن هناك أردنيين تم إجلاؤهم سابقا خلال حملات دول صديقة، حيث عاد 20 أردنيا، إلى المملكة خلال عملية إجلاء نفذتها ألمانيا من السودان سابقا.
وأعتبر، أن عمليات الإجلاء من السودان جهد متكامل للعديد من الدول تحت مظلة العمل الإنساني.


وأشار، إلى أن دول عدة اتخذت من الأردن قاعدة لانطلاق رحلات إجلاء رعاياها من السودان، حيث إنّ الأردن قدم تسهيلات لدول عدة؛ لإجلاء رعاياها من السودان.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
420232613642289310833

وفاة شخص دهساً في الكرك

عرباية

لـ 3 أيام .. عروض وتخفيضات في الاستهلاكية العسكرية

0L5A1045

أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم

كهرباء 2

انقطاع الكهرباء عن مناطق في الكرك ومعان الأسبوع القادم

الجامعة الاردنية 2

مدعوون للمقابلات الشخصية في الأردنية - اسماء

9999

وصول طائرة إجلاء سابعة إلى عمان من السودان

أخبار متعلقة
64467a339e626

وزارة الخارجية تقرر إبقاء البعثة الدبلوماسية الأردنية في السودان

420231311536204848606

الخارجية: وصول 300 أردني من السودان مساء اليوم

اجلا

وزير خارجية هولندا يشكر الأردن للمساعدة في إجلاء بعثة بلاده من السودان

main_image642549415a661

وصول سفينة سياحية عملاقة للعقبة

TEVHLnGEeZPhStvfYm5JmfhlMIpxgUbDHFL0tuUU

النقل: طرح عطاء لشراء 1000 جهاز تتبع مركبات حكومية

new_235871_2207_800

الملك يؤكد وقوف الأردن المستمر إلى جانب لبنان