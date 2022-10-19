الكوفحي: إزالة سوق الحسبة وتطويرها من جديد قبل الشتاء

الوكيل الإخباري - أعلن رئيس بلدية اربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي عزم البلدية على إزالة هناجر سوق الخضار وسط البلد والمعروفة باسم "حسبة الجورة" قبل حلول فصل الشتاء، بهدف البدء بمشروع تطوير الحسبة الذي يتضمن إنشاء مبنى مكون من طابقين يخصصان لمواقف السيارات وطابقين لسوق الحسبة، وهو ما يتوافق مع سياسة البلدية التي تعتمد على إنشاء مواقف وحمامات عامة في جميع مشاريعها القادمة.

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وأكد الكوفحي خلال لقائه مستأجري المحال في السوق أن البلدية تمتلك عدداً من التصاميم الهندسية الخاصة بالمشروع وقد تجري عليها بعض التعديلات بما يتلاءم مع الواقع ومصالح التجار والبلدية، على أن يقام هذا المشروع على مساحة 8000 متر مربع، وبتكلفة تقدر بمليون و800 ألف دينار.



وبين أن المشروع الجديد يمنح التجار فرصاً لتحسين أوضاعهم الاقتصادية، كونه يضفي جاذبية على المنطقة ويمنحها فضاءات جديدة، كما أنه يعطي المحال قيمة مضافة وهو ما يؤكد أهمية المشروع الجديد بتحقيق مصلحة المواطن والتاجر والبلدية على حد سواء.



ونوه رئيس البلدية بأن البناء الحالي بات يشكل خطراً كبيراً على حياة المواطنين ولم يعد بالإمكان السكوت عنه، إذ يعتبر مهدداً بالسقوط بأية لحظة، وهو ما دفع البلدية للتعجيل بعملية الاخلاء، مطمئناً المستأجرين بأنه يمتلكون أحقية العودة لمحالهم بعد انتهاء العمل، وان البلدية ستقوم بتأمين مكان بديل بالتشاور معهم وإيجاد حلول منصفة لهم لحين انتهاء أعمال الإنشاء والبناء التي تقدر بعام كامل.



وشدد بان البلدية حريصة على عدم قطع ارزاق التجار، وتريد التوافق معهم لبناء أرضية مشتركة تضمن سير المشروع حسب الخطة المرسومة له وضمان استمرار أعمالهم.