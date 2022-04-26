الكوفحي يبحث التعاون المشترك مع كلية إربد الجامعية

الوكيل الإخباري - بحث رئيس بلدية إربد الكبرى، الدكتور نبيل الكوفحي، وعميد كلية إربد الجامعية، الدكتور عبد المطلب الخضراوي، اليوم الثلاثاء، سبل التعاون المشترك في مجالات التدريب الميداني والخدمي.

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وأكد الكوفحي استعداد البلدية لتقديم وتسخير الإمكانيات كافة لخدمة الكلية، نظرا لما تتمتع به من السمعة الجيدة، وتوافر الموارد البشرية المؤهلة، والتي تجمع بين الخبرة والحداثة، إضافة إلى وجود برامج متنوعة في الكلية تلبي حاجات المجتمع المحلي والفئات المستهدفة.



واستعرض الخضراوي لأقسام الكلية وتخصصاتها التي تطرحها في درجات البكالوريوس والدبلوم والماجستير، مؤكداً أنها تفتح أبوابها لاستضافة أي فعاليات تنوي البلدية القيام بها مع تقديم التسهيلات الممكنة لذلك.

وفي نهاية الزيارة جال رئيس البلدية وعميد الكلية ومساعدو العميد في أرجاء الكلية.



من جهة أخرى، نظمت الكلية بالتشارك مع مبادرة "نصنع مجداً "، والشرطة المجتمعية في مديرية شرطة محافظة إربد مساء أمس الاثنين داخل حرم الكلية، إفطارا رمضانيا خيريا لعدد من أطفال قرية " أس أو أس".

وتخلل الإفطار العديد من الفعاليات التي نظمها طلبة الكلية للأطفال ومنها الألعاب التفاعلية والرسم على الوجوه.



وفي ختام الحفل وزع عميد الكلية الخضراوي الهدايا الرمزية وكوبونات التسوق على جميع أطفال القرية.