تحديد دوام مسلخ أمانة عمّان خلال شهر رمضان

الوكيل الإخباري - أكد الناطق باسم أمانة عمّان الكبرى ناصر الرحامنة أن ساعات عمل دائرة المسالخ خلال شهر رمضان المبارك ستكون من 6:30 صباحا ولغاية 6:30 مساءً وعلى مدار الأسبوع.

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وقال الرحامنة لـ"الوكيل الإخباري"، إن كوادر الاستلام والتسليم ستكون متواجدة في مركز عملها على مدار الساعة لاستقبال المواشي والدواجن الحيّة وإرساليات اللحوم بمختلف أنواعها من شتى المناشئ.

وأضاف أن مسلخ الأمانة جاهز لتلبية احتياجات السوق المتزايدة من اللحوم والدواجن خلال شهر رمضان وذلك من خلال العمل بكامل طاقته.

يشار إلى أن شهر رمضان المبارك سيبدأ فلكيا في 2 نيسان المقبل على أن يكون 2 أيار المقبل أول أيام عيد الفطر السعيد.