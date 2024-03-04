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الإثنين، 04-03-2024 06:10 م

اللجنة المشتركة لمشروع تعزيز إدارة فاقد المياه تعقد اجتماعها الأول

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الوكيل الاخباري - عقدت اللجنة التنسيقية المشتركة لمشروع تعزيز وبناء القدرات، لإدارة كمية فاقد المياه، اليوم الاثنين اجتماعها الأول في سلطة المياه لمحافظات الجنوب، بحضور أمين عام سلطة المياه المهندس وائل الدويري، وعدد من المساعدين وممثلي الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا .

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وحسب بيان الوزارة، فإن الاجتماع جاء بمشاركة المعنيين من سلطة المياه وشركة مياه العقبة وإدارة مياه معان والطفيلة والكرك، وبإشراف الفريق الاستشاري الياباني.

 

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