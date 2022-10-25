الأربعاء 26-10-2022
الوكيل الاخباري

طبيب يُحذر من تعرض مرضى الحساسية الصدرية للعواصف الرملية

امطار غزيرة وعواصف رعدية في الجفر - فيديو

دائرة قاضي القضاة توضح حول عدد حالات الطلاق في الأردن

إطلاق أول مشروع بيئي يعنى بالرعاية بالطيور البرية في الطفيلة

زراعة الكرك تنظّم مدرسة حقلية حول أمراض شجر الزيتون

يوم وظيفي بلواء الرصيفة

تحويلات مرورية على طريق عمّان - الزرقاء

بحث مشكلة البسطات المخالفة بالرصيفة

الامن يحقق في ملابسات العثور على جثة مواطن بإربد

حوارية عن إدارة الأزمات الصحية بإربد

الثلاثاء، 25-10-2022 06:06 م

اللجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ خارطة تحديث القطاع العام تعقد اجتماعاً في رئاسة الوزراء

مبنى رئاسة الوزراء


 الوكيل الاخباري - عقدت اللجنة الوزارية العليا لمتابعة تنفيذ خارطة تحديث القطاع العام اجتماعاً، اليوم الثلاثاء في دار رئاسة الوزراء، برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة.

وناقشت اللجنة سير العمل في خارطة تحديث القطاع العام وأبرز الملاحظات الواردة حولها.

كما بحثت عقد لقاء للجنة مع الأمناء العامين في الوزارات ومدراء المؤسسات الحكومية خلال الفترة المقبلة؛ لمناقشة أبرز محاور ومضامين خارطة تحديث القطاع العام ودورهم في تنفيذها.

وأثنت اللجنة على جهود المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يقوم بحوار وطني في كل المحافظات حول خارطة تحديث القطاع العام لأخذ الآراء بعد نقاشات عامة ومع مختصين، إذ من المتوقع أن ينتهي المجلس من الحوار في نهاية كانون الأول المقبل، ويقدم التوصيات التي سيجري الأخذ بها من قبل اللجنة الوزارية.

وجرى، خلال الاجتماع، الاطلاع على التوصيات الواردة في ورشة العمل الوزارية التي عقدت في البحر الميت خلال الشهر الحالي حول "تحديث القطاع العام.. فرص المرأة"، والتي ناقشت تعزيز دور المرأة المستدام في عملية تحديث القطاع العام ومناقشة الفرص التي سيجري إتاحتها لها ومعالجة التحديات التي تواجهها، على أن يجري البت في التوصيات خلال الاجتماع المقبل للجنة بعد استكمال دراستها من الأعضاء.

كما ناقشت اللجنة التشريعات الواردة في خارطة تحديث القطاع العام خلال المرحلة الأولى (2022 – 2025)، وعدداً من الأنظمة والإجراءات الواردة في الخارطة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
10202223163814621947235

طبيب يُحذر من تعرض مرضى الحساسية الصدرية للعواصف الرملية

www

دائرة قاضي القضاة توضح حول عدد حالات الطلاق في الأردن

10202225172151895771067

إطلاق أول مشروع بيئي يعنى بالرعاية بالطيور البرية في الطفيلة

ww

زراعة الكرك تنظّم مدرسة حقلية حول أمراض شجر الزيتون

1020222420037205834946

يوم وظيفي بلواء الرصيفة

8202231201426310016233

تحويلات مرورية على طريق عمّان - الزرقاء

أخبار متعلقة
ww

منحتان من ألمانيا بقيمة 32 مليون يورو لدعم احتياجات قطاع التعليم

920223092543341427419

الكرك : مزارعون يطالبون بدعم القطاع الزراعي

920221712109565438663

استمرار مقابلات توظيف ممرضين أردنيين في ألمانيا

w

تنمية المدن والقرى ينظم لقاء حواريا لتقييم النظام المالي في بلديات المفرق