اللواء الحنيطي يشارك مرتبات الكتيبة الهاشمية الآلية/10 وجبة الإفطار

الوكيل الإخباري - زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، أمس الأربعاء، الكتيبة الهاشمية الآلية/١٠، إحدى وحدات المنطقة العسكرية الوسطى، وشاركهم وجبة الإفطار، بحضور قائد المنطقة.

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والتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة مرتبات الكتيبة، ونقل لهم تحيات ومباركة جلالة القائد الأعلى الملك عبدالله الثاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مبدياً اعتزازه بالمستوى المتميز والمعنويات العالية التي يتمتعون بها.

وأكد اللواء الركن الحنيطي أن القوات المسلحة الأردنية مستمرة في بذل أقصى الجهود لحماية الوطن ومقدراته والوقوف صفاً واحداً في وجه كل مَن يحاول العبث بأمنه واستقرار.



حضر الزيارة عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.