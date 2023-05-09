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الثلاثاء، 09-05-2023 02:00 م

اللواء الركن الحنيطي يرعى اختتام اجتماعات اللجنة العسكرية الأردنية - الأمريكية

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الوكيل الإخباري  - رعى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الثلاثاء، في فندق القوات المسلحة، اختتام اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة الأردنية – الأمريكية الثالثة والأربعين والتي هدفت إلى تعزيز أطر التعاون المشترك بين الجيشين الصديقين، بحضور مساعد وزير الدفاع الأمريكي الدكتورة سيليست والاندر.

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وقال اللواء الركن الحنيطي في كلمة له خلال الجلسة الختامية: " لقد كان من دواعي سرورنا أن نستضيف أصدقاؤنا وشركاؤنا في الولايات المتحدة، وهذه فرصة ثمينة لمناقشة سبل تعزيز وتحسين الجوانب المختلفة للعلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين"، مؤكداً أن القوات المسلحة ماضية مع حلفائها من القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة بتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.


من جهتها ثمنت مساعد وزير الدفاع الأمريكي المواقف والجهود الأردنية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في السعي نحو تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، معربةً عن تقدير بلادها للأردن كنموذج آمن ومستقر.


وفي نهاية اختتام الاجتماعات التي حضرها عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، تم تبادل الهدايا والدروع التذكارية بين الجانبين.

 




 

 


 

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