افتتاح دورة المناطق الاقتصادية الخاصة في قيادة القوة البحرية

الوكيل الاخباري - افتتح في قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية اليوم الاثنين، دورة المناطق الاقتصادية الخاصة (EXCLVSIVE ECONOUIC ZONE)، والتي تعقد لأول مرة بإشراف من الجانب البريطاني الصديق.

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وشارك في الدورة عدد من مرتبات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والقوات البحرية المصرية، إضافة إلى عدد من ممثلي الجهات الحكومية والرسمية الأردنية التي تعنى بالعمل البحري، بحضور قائد القوة العقيد الركن البحري هشام الجراح.



وتهدف الدورة التي تستمر لمدة أسبوع إلى زيادة التشاركية بين جميع القطاعات المعنية بالحفاظ على البيئة البحرية، وتنمية قدرات المشاركين للعمل في المناطق الاقتصادية الخاصة.



وتشتمل الدورة على العديد من المواضيع الهامة في مجال الأمن البحري والسلامة البحرية وإدارة المناطق الاقتصادية البحرية الخاصة.

يشار إلى أن مركز التدريب البحري في قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية يقوم بتنفيذ العديد من الدورات البحرية المتخصصة في المجال البحري، لمرتبات القوة البحرية والقوات المسلحة والدول الشقيقة والصديقة.