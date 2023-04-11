قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات يحظى بدعم ملكي ويزخر بفرص تصديرية عديدة

الوكيل الإخباري - قال ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن إيهاب قادري، إن القطاع الذي يحظى بدعم واهتمام ملكي سام، يزخر بالعديد من الفرص التصديرية تقدر بما يقارب 500 مليون دولار لمختلف الأسواق العالمية.

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واكد وجود العديد من الفرص الكبيرة المتاحة أمام القطاع، لكنها تحتاج لإطلاق كامل إمكانياته وقدراته وإزالة التحديات التي تقف عائقاً أمام نموه وتطوره.



وقال قادري، إن الأردن أصبح وجهة مهمة وعلامة فارقة لتصنيع وتوريد الألبسة بفعل المزايا التي يمتلكها كالموقع الاستراتيجي واتفاقيات التجارة الحرة والوقت الأقصر للتوريد والحوافز المتنوعة للاستثمار والتجارة الخارجية في البلاد.



واضاف، أن القطاع يمتلك فرصا استثمارية بالعديد من الصناعات التكاملية الأفقية والعامودية ذات العلاقة بالقطاع على غرار صناعات الأقمشة والجلود والأزرار وغيرها، بالإضافة إلى التركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية مثل الملابس الطبية وملابس السلامة العامة.



واوضح، أن استغلال هذه الفرص يتطلب التوسع في إنتاج وتصدير العديد من منتجات القطاع كصناعة الألبسة وصناعة الأحذية والحقائب ورفع القدرات التسويقية والترويج للمنتجات الأردنية في الأسواق العالمية للنهوض بالقدرة التنافسية لمنتجات القطاع داخلها.



ولفت إلى أن اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني بالقطاع ودعمه المتواصل لتوفير كل الممكنات للشركات العاملة وتسهيل أعمالها، يمنحنا دفعة قوية لمواصلة العمل وتنمية الاقتصاد الوطني من خلال تنفيذ المبادرات التي تضمنتها رؤية التحديث الاقتصادي.



وأكد أن عدد المنشآت العاملة في القطاع بلغ 1004 منشأة صناعية وحرفية، برأسمال مسجل قارب 300 مليون دولار، فيما وصل حجم الاستثمار إلى 1.1 مليار دولار.



ويشغل القطاع أكثر من 86 ألف عامل وعاملة منهم ما يزيد على 26 ألف عامل أردني، ما يجعله المشغل الأكبر للعمالة حيث يستحوذ على 27% من إجمالي العمالة في القطاع الصناعي، فيما يعد القطاع المشغل الأكبر للإناث مقارنة مع بقية القطاعات الصناعية الفرعية العشر، حيث تتجاوز عمالة الإناث ما نسبته 68% من إجمالي العمالة داخل القطاع.