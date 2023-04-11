الثلاثاء 11-04-2023
الوكيل الاخباري

المركزي يحدد عطلة البنوك خلال عيد الفطر

كوريا الجنوبية تحتج على مزاعم اليابان المتكررة بجزر دوكدو

كوريا الجنوبية: تثبيت سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي

الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية في محيط الأغوار لليوم الرابع

قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات يحظى بدعم ملكي ويزخر بفرص تصديرية عديدة

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من القدس

تشكيلات إدارية في الزراعة - اسماء

سقوط طائرة بدون طيار في مطار بيلغورود الروسية

ارتفاع نسبة التضخم في الأردن إلى 3.98% حتى نهاية آذار

الصناعة والتجارة تضبط 467 مخالفة منذ بداية رمضان

الثلاثاء، 11-04-2023 11:44 ص

قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات يحظى بدعم ملكي ويزخر بفرص تصديرية عديدة

64351bf3df3dd


الوكيل الإخباري - قال ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن إيهاب قادري، إن القطاع الذي يحظى بدعم واهتمام ملكي سام، يزخر بالعديد من الفرص التصديرية تقدر بما يقارب 500 مليون دولار لمختلف الأسواق العالمية.

اضافة اعلان


واكد وجود العديد من الفرص الكبيرة المتاحة أمام القطاع، لكنها تحتاج لإطلاق كامل إمكانياته وقدراته وإزالة التحديات التي تقف عائقاً أمام نموه وتطوره.


وقال قادري، إن الأردن أصبح وجهة مهمة وعلامة فارقة لتصنيع وتوريد الألبسة بفعل المزايا التي يمتلكها كالموقع الاستراتيجي واتفاقيات التجارة الحرة والوقت الأقصر للتوريد والحوافز المتنوعة للاستثمار والتجارة الخارجية في البلاد.


واضاف، أن القطاع يمتلك فرصا استثمارية بالعديد من الصناعات التكاملية الأفقية والعامودية ذات العلاقة بالقطاع على غرار صناعات الأقمشة والجلود والأزرار وغيرها، بالإضافة إلى التركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية مثل الملابس الطبية وملابس السلامة العامة.


واوضح، أن استغلال هذه الفرص يتطلب التوسع في إنتاج وتصدير العديد من منتجات القطاع كصناعة الألبسة وصناعة الأحذية والحقائب ورفع القدرات التسويقية والترويج للمنتجات الأردنية في الأسواق العالمية للنهوض بالقدرة التنافسية لمنتجات القطاع داخلها.


ولفت إلى أن اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني بالقطاع ودعمه المتواصل لتوفير كل الممكنات للشركات العاملة وتسهيل أعمالها، يمنحنا دفعة قوية لمواصلة العمل وتنمية الاقتصاد الوطني من خلال تنفيذ المبادرات التي تضمنتها رؤية التحديث الاقتصادي.


وأكد أن عدد المنشآت العاملة في القطاع بلغ 1004 منشأة صناعية وحرفية، برأسمال مسجل قارب 300 مليون دولار، فيما وصل حجم الاستثمار إلى 1.1 مليار دولار.


ويشغل القطاع أكثر من 86 ألف عامل وعاملة منهم ما يزيد على 26 ألف عامل أردني، ما يجعله المشغل الأكبر للعمالة حيث يستحوذ على 27% من إجمالي العمالة في القطاع الصناعي، فيما يعد القطاع المشغل الأكبر للإناث مقارنة مع بقية القطاعات الصناعية الفرعية العشر، حيث تتجاوز عمالة الإناث ما نسبته 68% من إجمالي العمالة داخل القطاع.

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

تشكيلات إدارية في الزراعة - اسماء

05d451c2-32d1-42bb-8b56-cce228ed6b75

ارتفاع نسبة التضخم في الأردن إلى 3.98% حتى نهاية آذار

340773835_1883979578645308_4681121960391886119_n

الصناعة والتجارة تضبط 467 مخالفة منذ بداية رمضان

ظظ

الملك يلتقي رئيسي مجلسي النواب والشيوخ في اليابان

523

إنقاذ 17 شخصاً داهمتهم مياه الأمطار في الجنوب

431726_1_1635611843

مدير مستشفى معان: إصابات حادث الصحراوي متوسطة

أخبار متعلقة
Standard-Poors

العسعس: تثبيت التصنيف الائتماني للأردن يعكس الثقة بالإصلاحات

1678795429060

اتفاقية بين الوطني لمكافحة الأوبئة والمجلس التمريضي

336370146_5858564850927815_8520615663301687841_n

انطلاق ورشة متخصصة في سلاسل الإمداد اللوجستية

31433b2e-46e6-4456-8a51-6d49edb0eacd

طلب قوي على الدينار الأردني عند شركات الصرافة

لحمة_مفرومة_بالفرن

ارشادات من الغذاء والدواء للمواطنين عند شراء اللحوم المفرومة

البنك المركزي (3)

المركزي يطرح الإصدار 11 من شهادات الإيداع الأسبوعية بقيمة 700 مليون دينار