اللواء الركن الحنيطي يوعز بإرسال طائرتي إغاثة إلى سوريا وتركيا

الوكيل الاخباري - بتوجيهات ملكية سامية، أوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الأربعاء، لسلاح الجو الملكي بإرسال طائرتي إغاثة، محملتين بمعدات ومساعدات غذائية ولوجستية، إلى الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية، وذلك للتخفيف عن المصابين وأسر ضحايا الزلزال الذي ضرب عددا من المناطق فيها.



وأقلعت الطائرتان اليوم والتي تبرع بهما عدد من الجمعيات الخيرية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في المملكة.



يشار إلى أن المملكة الأردنية الهاشمية سيرت خلال اليوم والأيام السابقة 9 طائرات إلى سوريا وتركيا محملة بمعدات إنقاذ وخيام ومواد لوجستية وطبية ومساعدات إغاثية وغذائية، ومنقذين أردنيين من فريق البحث والإنقاذ الدولي، وطواقم طبية من مديرية الخدمات الطبية الملكية.

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