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الخميس، 21-04-2022 01:02 م

المالكي: اسرائيل تعمل على تغيير الوضع القائم في الاقصى

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الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن اسرائيل تريد ان تفرض وضع قائم على الأقصى والحرم القدسي من خلال تهميش دور الأوقاف. 

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واضاف المالكي، خلال مؤتمر صحفي في عمان، اليوم الخميس، أن اسرائيل تحاول إخراج المصلين والمعتكفين في الاقصى لتسهل دخول المتطرفين. 


وأشار إلى ضرورة تثبيت الوضع التاريخي والقانوني في القدس، منوها الى ان الاعتداءات الاسرائيلية تمتد لكل أرجاء فلسطين المحتلة. 


ودعا الى العمل بجهد  للضغط على المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل، وإجبارها على احترام الوضع القائم في الحرم القدسي الشريف. 


واكد المالكي، إلى أنه كان هناك اهتمام كبير على بعض البنود التي تم التوافق عليها بما يسهم في تحقيق الوفاء للفلسطينيين.


 




 

 


 

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