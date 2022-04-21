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الخميس، 21-04-2022 07:10 ص

اجتماعا طارئا للجنة الوزارية لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية اليوم

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الوكيل الإخباري - يستضيف الأردن، الخميس، اجتماعاً طارئا للجنة الوزارية العربية المُكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، حيث يترأس الاجتماع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.

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ويهدف الاجتماع إلى بحث التصعيد الإسرائيلي الخطير في المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف وسبل التصدي له، وما نتج عنه من تداعيات، وجهود الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ووقف جميع الممارسات التي تستهدف المساس بهذا الوضع.
وتضم اللجنة في عضويتها إضافة إلى المملكة الأردنية الهاشمية التي تترأس اللجنة؛ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المملكة العربية السعودية، دولة فلسطين، دولة قطر، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، الجمهورية التونسية بصفتها رئيسة القمة العربية، دولة الإمارات العربية المتحدة الدولة العربية بصفتها العضو في مجلس الأمن، إضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية.


جلالة الملك عبدالله الثاني، واصل خلال وجوده في فرانكفورت الألمانية لإجراء عملية جراحية لمعالجة انزلاق غضروفي (ديسك) في منطقة العمود الفقري الصدري، أعماله ومتابعة القضايا المحلية والدولية.


وتصدرت القضية الفلسطينية، والأوضاع في المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة أولويات جلالة الملك، حيث تابع التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى.


 




 

 


 

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