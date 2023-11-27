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الإثنين، 27-11-2023 09:12 م

المبيضين ينعى المؤرخ الدكتور سليمان الخرابشة

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الوكيل الإخباري - ‎نعى وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، المؤرخ الدكتور سليمان الخرابشة أستاذ التاريخ الإسلامي وعميد كلية الآداب الأسبق بجامعة اليرموك، وعضو جمعية المؤرخين الأردنيين الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الاثنين.

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‏‎واستذكر المبيضين مناقب الفقيد وإسهاماته العلمية في المجالات الأكاديمية والبحثيّة، ودوره في التوثيق والتأريخ الإسلامي وتطوير العمل الأكاديمي لتخصص التاريخ، وإسهاماته العديدة في جمعية المؤرخين الأردنيين واتحاد المؤرخين العرب.


‏‎وأعرب المبيضين عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لأسرة الفقيد وآل الخرابشة وزملائه بالعمل الأكاديمي وجمعية المؤرخين وطلبته ومحبيه، سائلاً الله تعالى أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته.

 




 

 


 

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