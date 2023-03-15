الأربعاء 15-03-2023
الوكيل الاخباري

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الأربعاء، 15-03-2023 09:15 م

المتصرف الدكتور إسلام القرامسة في ذمة الله

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الوكيل الاخباري - انتقل الى رحمة الله اليوم الأربعاء المتصرف الدكتور إسلام فوزي جمعة محيسن القرامسة / مساعد محافظ المفرق وشقيق كل من الأستاذ مالك والاستاذ أنس والفاضلة تمارا والسيدة ميسون.

وسيتم الصلاة عليه يوم غد الخميس ١٦ آذار بعد صلاة الظهر في مسجد جامعة العلوم التطبيقية ومن ثم تشييع جثمانه الطاهر الى مثواه الأخير في مقبرة شمال عمان (شفا بدران)

تقبل التعازي للرجال في بيت معان / طبربور من الساعة الرابعة الى الساعة العاشرة مساءً ايام الخميس والجمعة والسبت .

وتقبل التعازي للنساء في جمعية روابي مؤاب (ديوان عشائر الحجازين) الكائن في طبربور من الساعة الرابعة الى الساعة العاشرة مساءً ايام الخميس والجمعة والسبت .

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