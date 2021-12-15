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الأربعاء، 15-12-2021 02:33 م

المجلس التمريضي يختتم برنامج دبلوم الصحة النفسية

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الوكيل الاخباري - اختتم المجلس التمريضي الاردني اليوم الاربعاء، برنامج دبلوم الصحة النفسية، الذي عقد ضمن مشروع الصحة النفسية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وقال أمين عام المجلس الدكتور هاني النوافلة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن مشروع الصحة النفسية تضمن تدريبا متخصصا نظريا وعمليا لمدة 10 أشهر شارك فيه 54 متدربا من الأطباء والممرضين العاملين في مجال الصحة النفسية، من مستشفيات وزارة الصحة، ومستشفى الجامعة الاردنية، ومستشفى الملك المؤسس.

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