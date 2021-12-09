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الخميس، 09-12-2021 06:47 م

هيئة إدارية جديدة للاتحاد النسائي في الطفيلة

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الوكيل الاخباري - انتخب الاتحاد النسائي الأردني في الطفيلة، اليوم الخميس، هيئة إدارية جديدة للاتحاد برئاسة الدكتورة حنان الخريسات، وعضوية كل من زين الشباطات، ومها العبيديين، وعبلة المراغية، وعبير السبايلة، ووداد المناعين، وسهيلة السوالقة، وسهر الرواشدة، وإيمان البدور.

وخلال الاجتماع الأول للهيئة الإدارية في قاعة الاتحاد، أكدت الخريسات أن الهيئة باشرت بوضع خطة للنهوض بالاتحاد النسائي تستهدف تطوير واقع المرأة في محافظة الطفيلة، من حيث تمكينها اقتصاديا، وتشغيل الشابات والتمكين السياسي وتفعيل مشاغل الخياطة المتميزة بإنتاج الحقائب المدرسية، ضمن خطة مدروسة.

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