الخميس 09-12-2021
الوكيل الاخباري

مركز الأزمات يعلن عن إجراءات جديدة للقادمين إلى المملكة اعتبارا من الأحد.. تفاصيل

الاتحاد النسائي ينظم ندوة بمناسبة حملة الـ16 يوما الدولية

السفيرة الكندية تزور محطة دير علا للأبحاث الأثرية

المباشرة بزراعة الأشجار الحرجية على مداخل المحافظات الجنوبية والخط الصحراوي

اصابة مهربين وإحباط تهريب مخدرات خلال محاولة تسلل من سوريا

"السرطان" يخطف الطالب العمري من بين أهله ورفاقه في كلية الطب - صور

كما انفرد الوكيل .. الأردن يقرر رفع تزويد فلسطين بالكهرباء إلى 80 ميغاواط

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

مركز شابات الزرقاء النموذجي يطلق مبادرة لا للعنف ضد المرأة

البلبيسي : لن يسمح لأي شخص بالدخول إلى الوزارات إلا بتلقي جرعتي اللقاح

الخميس، 09-12-2021 04:23 م

الاتحاد النسائي ينظم ندوة بمناسبة حملة الـ16 يوما الدولية

1


الوكيل الاخباري - نظم الاتحاد النسائي الأردني العام، ضمن فعالياته في المشاركة بحملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، ندوة بعنوان "القاعدة الذهبية في مواجهة العنف".

وتحدث في الندوة، وفق بيان صادر عن الاتحاد، اليوم الخميس، العين السابق الدكتورة نوال الفاعوري، التي أبرزت القواعد الأساسية في بناء الذات من خلال اكتشاف القدرات والمهارات ونقاط القوة ومحاولة تقويتها عن طريق التسلح بالفكر والعلم والمعرفة والوعي، والتحلي بالأخلاق الحميدة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
wer

السفيرة الكندية تزور محطة دير علا للأبحاث الأثرية

وزارة الزراعة

المباشرة بزراعة الأشجار الحرجية على مداخل المحافظات الجنوبية والخط الصحراوي

61b20a32b2d31

اصابة مهربين وإحباط تهريب مخدرات خلال محاولة تسلل من سوريا

كورونا 7

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

11202130142021127664002

مركز شابات الزرقاء النموذجي يطلق مبادرة لا للعنف ضد المرأة

1120213152158808985044

البلبيسي : لن يسمح لأي شخص بالدخول إلى الوزارات إلا بتلقي جرعتي اللقاح

أخبار متعلقة
5202115152754507663187

المستشفى الميداني الأردني في غزة ينظم حملة للتبرع بالدم

122021815469445783460

مليار دينار صادرات الأردن من الدواء في عامين

w

مذكرة تفاهم بين الاتحاد النسائي العام وشبكة البرلمانيات العربيات

11202115162158524309161

بتوجيهات من جلالة الملك .. وصول قافلة مساعدات أردنية إلى غزة

رئاسة

الحكومة توضح .. الموظفين الذين ظهروا بمقاطع الفيديو ليسوا موظفين حكوميين

9202115184353936453312

ندوة عن ريادة الأعمال وتمكين الشباب بالكورة