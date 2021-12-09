الاتحاد النسائي ينظم ندوة بمناسبة حملة الـ16 يوما الدولية

الوكيل الاخباري - نظم الاتحاد النسائي الأردني العام، ضمن فعالياته في المشاركة بحملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، ندوة بعنوان "القاعدة الذهبية في مواجهة العنف".



وتحدث في الندوة، وفق بيان صادر عن الاتحاد، اليوم الخميس، العين السابق الدكتورة نوال الفاعوري، التي أبرزت القواعد الأساسية في بناء الذات من خلال اكتشاف القدرات والمهارات ونقاط القوة ومحاولة تقويتها عن طريق التسلح بالفكر والعلم والمعرفة والوعي، والتحلي بالأخلاق الحميدة.

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