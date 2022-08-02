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الثلاثاء، 02-08-2022 12:47 م

المجلس التمريضي ينظم دورة عن الصحة الإنجابية

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الوكيل الإخباري - نظم مجلس التمريض الأردني بالتعاون مع الجمعية الملكية للتوعية الصحية، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، دورة تدريبية، في مجال الصحة الإنجابية استمرت يومين.

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وقال المجلس في بيان اليوم الثلاثاء، إن الدورة عقدت لمجموعة من ممرضي وزارة الصحة والمستشفى التخصصي وطلبة كليات التمريض المتوقع تخرجهم في الجامعات الحكومية والخاصة، بواسطة تطبيق (زووم)، وبواقع دورتين وجاهيا، حيث عقدت سبع دورات خرجت 275 متدربا ومتدربة.


وهدفت الدورة إلى زيادة الوعي الصحي وتعزيز قدرات الكوادر التمريضية ومقدمي الرعاية الصحية لفهم خصائص الفئات العمرية وتغيراتها، حيث شارك في التدريس نخبة من المحاضرين المتخصصين من أطباء وممرضين.

 

وتم اعتماد الدورة لغايات التطوير المهني المستمر لتجديد ترخيص مزاولة المهنة.

 




 

 


 

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