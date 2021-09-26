الأحد 26-09-2021
الوكيل الاخباري

روسيا: توقف وحدة لتوليد الطاقة في محطة كهروذرية عن العمل

انطلاق ورشة تدريبية عن التربية الاعلامية في جامعة آل البيت

حبس وزير المالية الجزائري الأسبق

إطلاق برنامج للرعاية الوالدية في الأغوار الشمالية

الحنيطي يزور مديرية المؤسسة الاستهلاكية العسكرية

المجلس الطبي يوضح بشأن اعتماد طبيب قلب في البورد الأردني

الامن العام يحذر السائقين في عمان

وزير الصحة : مستشفى العبدلي من المشاريع التي تعزز مكانة الأردن

الملك: القطاع الطبي بالاردن يتمتع بسمعة طيبة

الجيش : القبض على متسلل حاول تهريب كمية من المخدرات للأردن

الأحد، 26-09-2021 05:37 م

المجلس الطبي يوضح بشأن اعتماد طبيب قلب في البورد الأردني

f


الوكيل الاخباري - أوضح أمين عام المجلس الطبي الأردني الدكتور محمد العبداللات، حول تسجيل صوتي متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي منسوب للرئيس الأسبق للجنة العلمية المتخصصة لأمراض القلب الدكتور محمد الشوبكي، بخصوص اجراءات المجلس الطبي في محاولة اعتماد طبيب قلب في البورد الأردني.

وبين الدكتور العبداللات في تصريح صحفي، لوكالة الانباء الأردنية (بترا)، اليوم الأحد، انه صدر كتاب من الأمين العام السابق في حينه بطريقه غير أصولية، وقد أوقف الكتاب لاحقا من قبل ذات الأمين العام، وقام بتشكيل لجنة تحقيق بهذا الموضوع.

وأضاف، أن لجنة التحقيق قامت في حينها بحصر ملفات الأطباء المتقدمين لامتحان البورد الأردني، والتي درست من قبل اللجنة العلمية المتخصصة لأمراض القلب خلال الفترة من 20 آذار إلى 20 أيلول عام 2009، والتي كان فيها الدكتور الشوبكي رئيسا للجنة، وقد خلصت لجنة التحقيق إلى التنسيب بإلغاء الكتاب الذي صدر من الأمين العام.

وأكد الدكتور العبداللات أنه وبعد الرجوع إلى وحدة الامتحانات في المجلس الطبي الاردني، ان المجلس لم يسجل الطبيب لدخول الامتحان منذ عام 2009 وحتى تاريخ اليوم، مبينا انه عرض ملف الطبيب مرة اخرى على لجنة أمراض القلب والشرايين في عام 2011 حيث أفادت اللجنة بأن الطبيب غير مستوف الشروط لدخول امتحان البورد الأردني في أمراض القلب والشرايين.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

انطلاق ورشة تدريبية عن التربية الاعلامية في جامعة آل البيت

9202122171335623107972

إطلاق برنامج للرعاية الوالدية في الأغوار الشمالية

9202121195531583413506

الحنيطي يزور مديرية المؤسسة الاستهلاكية العسكرية

fff

الامن العام يحذر السائقين في عمان

9202122204653566983418

وزير الصحة : مستشفى العبدلي من المشاريع التي تعزز مكانة الأردن

2

الملك: القطاع الطبي بالاردن يتمتع بسمعة طيبة

أخبار متعلقة
9202120171430117694013

وزير الأشغال يبحث ببغداد تعزيز التعاون في قطاع المقاولات

مدرسة

وزير الاعلام : التعليم سيبقى وجاهياً

920216154443313982067

محاضرة عن الآثار السلبية للزواج المبكر في الأغوار الشمالية

720212114956987124613

المجلس التمريضي يعلن عن توفير 40 منحة مختص في مجال الصحة النفسية

s

منتدى الاستراتيجيات يوصي بضرورة خفض كلف الإنتاج

w

الرئيسة الجورجية تتقبل أوراق اعتماد السفير الأردني غوشة