المجلس الطبي يوضح بشأن اعتماد طبيب قلب في البورد الأردني

الوكيل الاخباري - أوضح أمين عام المجلس الطبي الأردني الدكتور محمد العبداللات، حول تسجيل صوتي متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي منسوب للرئيس الأسبق للجنة العلمية المتخصصة لأمراض القلب الدكتور محمد الشوبكي، بخصوص اجراءات المجلس الطبي في محاولة اعتماد طبيب قلب في البورد الأردني.



وبين الدكتور العبداللات في تصريح صحفي، لوكالة الانباء الأردنية (بترا)، اليوم الأحد، انه صدر كتاب من الأمين العام السابق في حينه بطريقه غير أصولية، وقد أوقف الكتاب لاحقا من قبل ذات الأمين العام، وقام بتشكيل لجنة تحقيق بهذا الموضوع.



وأضاف، أن لجنة التحقيق قامت في حينها بحصر ملفات الأطباء المتقدمين لامتحان البورد الأردني، والتي درست من قبل اللجنة العلمية المتخصصة لأمراض القلب خلال الفترة من 20 آذار إلى 20 أيلول عام 2009، والتي كان فيها الدكتور الشوبكي رئيسا للجنة، وقد خلصت لجنة التحقيق إلى التنسيب بإلغاء الكتاب الذي صدر من الأمين العام.



وأكد الدكتور العبداللات أنه وبعد الرجوع إلى وحدة الامتحانات في المجلس الطبي الاردني، ان المجلس لم يسجل الطبيب لدخول الامتحان منذ عام 2009 وحتى تاريخ اليوم، مبينا انه عرض ملف الطبيب مرة اخرى على لجنة أمراض القلب والشرايين في عام 2011 حيث أفادت اللجنة بأن الطبيب غير مستوف الشروط لدخول امتحان البورد الأردني في أمراض القلب والشرايين.

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