محاضرة عن الآثار السلبية للزواج المبكر في الأغوار الشمالية

الوكيل الاخباري - نظم فرع الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية في الشيخ حسين بالتعاون مع مديرية التنمية الاجتماعية للواء الاغوار الشمالية اليوم الأربعاء، محاضرة توعوية تناولت الآثار السلبية للزواج المبكر، بمشاركة مجموعة من سيدات المجتمع المحلي.



وعرضت الواعظتان بسمة العامري وفداء مجدلاوي، لأبرز الآثار الاجتماعية والنفسية والاقتصادية المترتبة على زواج القاصرات المبكر، كحرمانها من حقها في التعليم والنمو والتطور الفكري، إلى جانب تعرضها للمخاطر والأمراض.

اضافة اعلان