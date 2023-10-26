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الخميس، 26-10-2023 04:36 م

المجلس القضائي يقر التبرع براتب يوم عمل دعما لغزة

قصر العدل - Copy


الوكيل الإخباري - قرر المجلس القضائي التبرع لأهالي قطاع غزة في فلسطين المحتلة، براتب يوم عمل لمساعدتهم في ما يمرون به من أزمة صحية وإنسانية كبيرة.

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وقالت الأمانة العامة للمجلس، اليوم الخميس، إن المجلس قرر في جلسته التي عقدها، حرصا منه على القيام بواجباته الإنسانية تجاه ما يمر به القطاع من أزمة إنسانية وطبية، التبرع براتب ذلك اليوم شعورا مع الإخوة في فلسطين من ظروف استثنائية.


يشار إلى ان قطاع غزة في فلسطين المحتلة يواجه ظروفا إنسانية صعبة حيث تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حربا عليه منذ نحو 20 يوما، وتفرض حصارا خانقا عليه، وذهب ضحية هذه الحرب آلاف الشهداء من الأطفال والنساء والشباب والشيوخ الفلسطينيين.

 




 

 


 

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