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الأربعاء، 22-05-2024 11:08 ص

المحاكم الأردنية تنفذ 451 عقوبة بديلة عن الحبس نيسان الماضي

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة العدل عن تنفيذ المحاكم في الأردن 451 عقوبة بديلة عن عقوبة الحبس خلال نيسان الماضي.اضافة اعلان


ووفق البيانات التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، فإن الوزارة طبقت 3 حالات رقابة إلكترونية باستخدام السوار الإلكتروني خلال نفس الفترة.

كما أنجزت الوزارة خلال الشهر الماضي 27050 معاملة لدى دوائر كاتب العدل، فيما استقبلا الوزارة 184 طلب مساعدة قانونية.

ووفقا لنظام وسائل وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية رقم 46 لسنة 2022، تصدر المحكمة قرارها بوضع الشخص بالمراقبة الإلكترونية بوضع "سوار إلكتروني" وتحديد المدة الزمنية والنطاق الجغرافي المحدد بمنطقة جغرافية معينة أو مسار معين أو بكليهما.

ويستخدم السوار أيضا بديلا عن التوقيف القضائي ما خلا حالة التكرار سندا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية، حيث يرتديه المحكوم عليه في الجزء السفلي من كاحل القدم.

 




 

 


 

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