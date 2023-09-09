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السبت، 09-09-2023 01:59 م

المحلات المستثناة من تحديد ساعات الفتح والاغلاق بعمان

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكدت غرفة تجارة عمان ، اليوم السبت ، أن هناك استثناءات لعدة قطاعات في تحديد ساعات عملها بالعاصمة عمان، نتيجة لارتباطها بإحتياجات المواطنين، كقطاع المطاعم، والمحال التجارية الكبيرة "المولات"، ومحال بيع مستلزمات التدخين فضلا عن الصيدليات وغيرها.

بدوره رأى نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر عواد، ،في تصريحات سابقة ، أن تحديد موعد لإغلاق محال قد يضر بها.

وقال عواد، إنه يجب استثناء قطاع المطاعم والحلويات المقاهي من أي قرار يحدد ساعات معينة لإغلاق المحال، مشيرا إلى أن الموظفين ينهون أعمالهم في ساعات الظهيرة؛ وبالتالي يتوجهون إلى زيارة المحال التجارية.

وأضاف أن المقترح قد يتم تطبيقه في عمّان؛ لكن يصعب تطبيقه في المحافظات الأخرى، متوقعا ترتب أعباء اقتصادية إذا طبق المقترح.

فيما أكدت نائب مدير المدينة لشؤون الصحة والزراعة في أمانة عمان الكبرى الدكتورة ميرفت المهيرات، أن الأمانة تؤيد تنظيم وتحديد أوقات الدوام للمحال التجارية والخدمية داخل حدود أمانة عمان الكبرى.

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