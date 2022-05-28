المدرسة الأردنية تجذّر الوعي الوطني بأساليب مبتكرة

الوكيل الاخباري - تنهض أكثر من سبع آلاف وخمسمئة مدرسة حكومية وخاصة بمهمة تعزيز الوعي الوطني بمساقات دراسية بشقيها المنهجي واللامنهجي، إذ توجه وزارة التربية والتعليم جُلّ اهتمامها على تعزيز التربية الوطنية للنشء.



ومن بين أكثر العناوين إشغالا لموضوعات التربية الوطنية، كان يوم الخامس والعشرين من أيّار، موعداً للتذكير بمغزى الاستقلال الوطني ودوره في ترسيخ قيم المواطنة واستعادة البطولات والتضحيات التي بذلها الاردنيون وقيادتهم الهاشمية لبلوغ هذا اليوم العظيم.

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