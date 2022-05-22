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الأحد، 22-05-2022 04:17 م

انطلاق مؤتمر الرياضة ومئوية الدولة في الجامعة الهاشمية

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الوكيل الاخباري - انطلقت اليوم الأحد في الجامعة الهاشمية، فعاليات المؤتمر الدولي العلمي الرياضي الثالث لكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بعنوان "الرياضة ومئوية الدولة الأردنية".

وقال رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور فواز الزبون، إن هذا المؤتمر هو الأول من نوعه على مستوى الجامعات الأردنية الذي يناقش الرياضة ومئوية الدولة التي تميزت بمسيرة رياضية حققت إنجازات باهرة، مشيدا بجهود كلية التربية البدنية لعقد هذا المؤتمر المهم.

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