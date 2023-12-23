السبت 23-12-2023
الوكيل الاخباري
 

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السبت، 23-12-2023 11:01 ص

"المدن والقرى" يشارك ببرنامج تدريبي عن الصياغة القانونية

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الوكيل الإخباري - شارك بنك تنمية المدن والقرى بالبرنامج التدريبي الذي نظمه ديوان التشريع والرأي بعنوان "أدلة الصياغة التشريعية والصياغة المراعية للمرأة"، للعاملين في المديريات القانونية وضباط ارتباط النوع الاجتماعي، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة ومشروع توازن الممول من الوكالة الأميركية للتنمية.

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ويهدف البرنامج إلى ضبط الصياغة التشريعية المرتبطة بمناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.


كما يهدف إلى تعزيز القدرات وبناء المعارف وابتكار الأدوات اللازمة من أجل ممارسـة قانونية فضلى، في مجال الصياغة التشريعية والصياغة المراعية للمرأة.


وشارك من البنك رئيسة وحدة تكافؤ الفرص نانسي متولي وهبة الترك من الدائرة القانونية.

 




 

 


 

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