الإثنين 28-11-2022
الوكيل الاخباري

إرادة ملكية بإعادة تشكيل مجلس أمناء صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية - أسماء

بشرى سارة لجمهور البرازيل قبل مباراة اليوم !

الأعلى للسكان: حالات العنف الأسري في الأردن بازدياد

الملك: الأردن يدعم الجهود المبذولة لتجديد الهدنة اليمنية

محمد بن سلمان يطلق مخطط لإنشاء واحد من أكبر مطارات العالم في الرياض

الأمانة تنفذ أعمال إزالة لمبنى بمنطقة الشميساني

الأمن العام للسائقين: هل يوجد حدود لسرعة السيارة التي تقودها؟

حبس مدققي حسابات وضريبة حكوميين 5 سنوات بعد قبولهما الرشوة

الحكومة: الأردن من أهم الدول المُصدرة لكفاءات الذكاء الاصطناعي

الاحتلال يخطر بهدم مدرسة في الخليل

الإثنين، 28-11-2022 04:20 م

المرصد العمالي: التوجه نحو الاقتصاد الأخضر يُعزز التنمية المستدامة

5-7


الوكيل الإخباري - دعا تقرير متخصص أصدره المرصد العمالي الأردني، التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، إلى التوجه نحو الاقتصاد الأخضر؛ لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتعزيز التنمية وتوليد فرص عمل لائق.

اضافة اعلان


وأوصى التقرير، الذي أصدره المرصد بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية، بعنوان: "دور الاقتصاد الأخضر في توليد فرص العمل.. فرص ضائعة"، بضرورة التوعية بمفهوم الاقتصاد الأخضر، والتعريف بأهميته ومدى الانعكاسات الإيجابية المتأتية من التحول إليه على الاقتصاد الأردني، ونشر ثقافة التخضير مجتمعيا.


وبين التقرير أن توجه الأردن نحو مشاريع الاقتصاد الأخضر، سيولد آلاف فرص العمل اللائق، ما يسهم في تخفيض معدلات البطالة والفقر التي وصلت إلى مستويات مرتفعة، موصيا بإعطاء مشاريع الاقتصاد الأخضر الأولوية.
واستنتج التقرير أن الأردن يخسر فرصا كبيرة لتعزيز التنمية من خلال القطاعات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر، ويفقد فرصا ضخمة لتوليد فرص عمل جديدة في العديد من هذه القطاعات، مشيرا إلى أنّ إعادة تدوير طن واحد من النفايات يشغّل نحو 36 عاملاً وعاملة مقارنة بـ6 فرص عمل فقط لطمر ذات الكمية.
وطرح التقرير توصيات على مستويات القطاعات التي تعتبر حيوية وخضراء كالمياه والطاقة والنقل والزراعة والنفايات والسياحة، لتوليد فرص عمل لائق جديدة وتعزيز التنمية والاقتصاد في الأردن.
ومن هذه التوصيات: تطوير مصادر تزويد مائي أخرى غير تقليدية، وترشيد استهلاك المياه من خلال تبني سياسات استدامة المياه الجوفية والاستفادة من المياه السطحية عبر بناء سدود الحصاد المائي.
وأوصى التقرير كذلك بتوسيع الإطار التنظيمي لقطاع الطاقة، لا سيما المتجددة، وتعديل التشريعات الناظمة للعمل فيه وإجراءات الإنفاذ بحيث تؤمن فرصا جاذبة للمستثمرين المحليين في القطاع واستحداث وظائف جديدة.
ودعا التقرير أيضا إلى استثمار الكميات الكبيرة من النفايات في عمليات جمع وفرز ومعالجة وإعادة استخدامها، وسلسلة إدارة النفايات، إضافة إلى بناء عدد من النزل البيئية الصديقة للبيئة والموفرة للطاقة، وبخاصة في القرى "الأقل حظا"، بما يوفر فرصا جديدة للمجتمعات المحلية في تشغيل الكفاءات من أبنائها، وتساعد في الترويج السياحي للأردن.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1669642301501

الأعلى للسكان: حالات العنف الأسري في الأردن بازدياد

1669640651307

الملك يوجه رسالة إلى رئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني

317069830_449087854063892_6014285042490785162_n

الأردن يترأس الدورة 116 للمجلس الدولي للزيتون في اسبانيا

الجامعة-الهاشمية

الجامعة الهاشمية تبحث التعاون الأكاديمي مع اليابان

1669638658287

وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث الشراكة والتعاون مع السفيرة الإيرلندية

_A732306

الملك: الأردن يدعم الجهود المبذولة لتجديد الهدنة اليمنية

أخبار متعلقة
1667305576887

رئيس الوزراء يلتقي وزير الدفاع الكويتي

1667298562048

سفارة المملكة في الصين تنظم نشاطا لترويج الأردن سياحيا

WhatsApp Image 2022-11-01 at 11.52.29 AM

المياه: ضبط اعتداء على خط رئيسي في جنوب عمان

WhatsApp Image 2022-10-30 at 10.53.45 AM

المياه: منشآت السدود جاهزة لاستقبال الموسم المطري

1639308288_لقد-تغير-امتلاك-سيارة-كهربائية-أكثر-من-مجرد-عاداتي-في

37 ألف مركبة كهربائية في الأردن

d6f2dac1-whatsapp-image-2022-06-19-at-2.17.11-pm

عبابنة: اتحاد الصيادلة العرب يقرر تفعيل البورد الصيدلاني العربي