السبت 28-10-2023
الوكيل الاخباري

اقتصاديون: الاحداث في المنطقة تستدعي خططاً طارئة لحماية الاقتصاد الأردني

استشهاد شاب فلسطيني برصاص مستوطنين في نابلس

مستوطنون يهددون أطفال الضفة بالدمى الدموية والتهجير

صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

ماليزيا تهدد "ميتا" و"تيك توك" باتخاذ اجراءً حازما

منظمة حقوقية : انقطاع الاتصالات في غزة قد يكون "غطاءً لفظائع جماعية"

وزير الخارجية الروسي: تدمير غزة وطرد سكانها سيخلق كارثة طويلة الأمد

البرلمان العربي: صمت وتخاذل المجتمع الدولي يشجع الاحتلال على التمادي

المتحدث باسم جيش الاحتلال: قواتنا التي دخلت إلى قطاع غزة خلال الليل لا تزال في مواقعها

المركزي: لا تعديل على اوقات دوام البنوك نهاية الشهر الجاري

عاجل

المتحدث باسم جيش الاحتلال: قواتنا التي دخلت إلى قطاع غزة خلال الليل لا تزال في مواقعها

السبت، 28-10-2023 10:58 ص

المركزي: لا تعديل على اوقات دوام البنوك نهاية الشهر الجاري

102023258487302042711


الوكيل الإخباري - قال محافظ البنك المركزي عادل شركس، إنه لن يطرأ أي تعديل على ساعات دوام البنك المركزي، والبنوك نهاية تشرين الأول الجاري. اضافة اعلان


وبيّن شركس لـ " الوكيل الإخباري" أن ساعات عمل البنوك ستبقى كما هي دون أي تعديل. 

ويستمر دوام البنوك من الساعة ٨ صباحاً للساعة ٣:٣٠ عصراً للموظفين، واستقبال العملاء في البنك من الساعة ٨:٣٠ صباحاً للساعة ٣ عصراً .

وكانت الحكومة قررت تعديل أوقات دوام المدارس اعتباراً من  30/10/2023 وحتى تاريخ 14/4/2024. 

يذكر أن البنك المركزي قرر العام الماضي تعديل ساعات دوام البنوك بتاريخ 30/10/2022، في ضوء قرار تثبيت العمل بالتوقيت الصيفي.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
IMG_5740

تقديم خدمة العبور المغلق لبريد فلسطين عبر البريد الأردني

الامن

الامن العام : نتعقب ناشري هذه الفيديوهات

الامن

الأمن العام : تعاملنا مع عدد من مثيري الشغب في منطقة الرابية

5

الأردن يطلب التصويت على مشروع قرار أممي بشأن غزة

9202327173125811654487

عجلون: مطالب شبابية بتنفيذ مشاريع تنموية تسهم بالتشغيل

1020232616048917401829

نقابة الصحفيين تدعو الزملاء للمشاركة بفعاليتها تجاه الأشقاء في غزة

أخبار متعلقة
مدرسة

توضيح حول دوام المدارس يوم الاحد

وزارة التربية والتعليم

توضيح حول دوام المدارس يوم الخميس

مدرسة

وزير التربية يكشف عن خطط واجراءات بشأن المدارس

صلاة 2

الأوقاف: 20 دقيقة مدة الانتظار لصلاة الفجر

770e7457-73cf-4497-bcd3-9b6d9098327c123

الدخل السياحي للأردن يصل لنحو 4.126 مليار دينار منذ مطلع العام

main_image651eb191bd295

ارتفاع حوالات العاملين بالخارج بنسبة 0.6% خلال 8 أشهر من العام الحالي