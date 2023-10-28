المركزي: لا تعديل على اوقات دوام البنوك نهاية الشهر الجاري

الوكيل الإخباري -
قال محافظ البنك المركزي عادل شركس، إنه لن يطرأ أي تعديل على ساعات دوام البنك المركزي، والبنوك نهاية تشرين الأول الجاري. اضافة اعلان
وبيّن شركس لـ " الوكيل الإخباري" أن ساعات عمل البنوك ستبقى كما هي دون أي تعديل.
ويستمر دوام البنوك من الساعة ٨ صباحاً للساعة ٣:٣٠ عصراً للموظفين، واستقبال العملاء في البنك من الساعة ٨:٣٠ صباحاً للساعة ٣ عصراً .
وكانت الحكومة قررت تعديل أوقات دوام المدارس اعتباراً من 30/10/2023 وحتى تاريخ 14/4/2024.
يذكر أن البنك المركزي قرر العام الماضي تعديل ساعات دوام البنوك بتاريخ 30/10/2022، في ضوء قرار تثبيت العمل بالتوقيت الصيفي.