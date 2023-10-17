وزير التربية يكشف عن خطط واجراءات بشأن المدارس



الوكيل الاخباري - تفقد وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، اليوم الثلاثاء، عددا من مدارس محافظة البلقاء، للوقوف على واقع الميدان التربوي واحتياجاته.



واستمع محافظة خلال لقائه ممثلي المجتمع المحلي، بحضور مدير تربية السلط الدكتور حرب الحجاج، إلى مطالبهم وملاحظاتهم، المتعلقة ببناء واستملاك مدارس جديدة.



وأكد سعي الوزارة لاستحداث مدارس جديدة، وإضافة غرف صفية وعمل الصيانة اللازمة للمدارس لسد حاجات المناطق في ضوء الواقع والتخلص من الأبنية المستأجرة ومعالجة مشكلة اكتظاظ الطلبة في الغرفة الصفية.



كما تابع محافظة برنامج التدخّلات العلاجية ومبادرة "لمدرستي أنتمي" خلال جولته التي تفقد فيها الغرف الصفية في عدد من المدارس، والتقى خلالها الطلبة من مختلف المراحل التعليمية.

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