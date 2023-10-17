الثلاثاء 17-10-2023
الوكيل الاخباري

حماس تصدر بياناً عاجلاً بعد مجزرة المشفى المعمداني

إجراء عملية هي الأولى من نوعها بالأردن لطفلة في البشير

انفجارات قوية تهز تل أبيب ووقوع إصابات خطيرة

جلالة الملك يترأس اجتماعا في القيادة العامة للقوات المسلحة

وزير التربية يكشف عن خطط واجراءات بشأن المدارس

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

فصل الكهرباء من 9 صباحاً لغاية 3 عصراً عن مناطق غداً - اسماء

الصحة الفلسطينية: 3061 شهيدا ونحو 13750 جريحا حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة

الملك يعود إلى أرض الوطن

عاجل

وزارة الصحة في غزة: أكثر من 500 شهيد في استهداف المستشفى المعمداني

الثلاثاء، 17-10-2023 07:47 م

وزير التربية يكشف عن خطط واجراءات بشأن المدارس

مدرسة



الوكيل الاخباري - تفقد وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، اليوم الثلاثاء، عددا من مدارس محافظة البلقاء، للوقوف على واقع الميدان التربوي واحتياجاته.

واستمع محافظة خلال لقائه ممثلي المجتمع المحلي، بحضور مدير تربية السلط الدكتور حرب الحجاج، إلى مطالبهم وملاحظاتهم، المتعلقة ببناء واستملاك مدارس جديدة.

وأكد سعي الوزارة لاستحداث مدارس جديدة، وإضافة غرف صفية وعمل الصيانة اللازمة للمدارس لسد حاجات المناطق في ضوء الواقع والتخلص من الأبنية المستأجرة ومعالجة مشكلة اكتظاظ الطلبة في الغرفة الصفية.

كما تابع محافظة برنامج التدخّلات العلاجية ومبادرة "لمدرستي أنتمي" خلال جولته التي تفقد فيها الغرف الصفية في عدد من المدارس، والتقى خلالها الطلبة من مختلف المراحل التعليمية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

جلالة الملك يترأس اجتماعا في القيادة العامة للقوات المسلحة

وزارة الخارجية

بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

102023318528527579979

فصل الكهرباء من 9 صباحاً لغاية 3 عصراً عن مناطق غداً - اسماء

620236124358796387223

الملك يعود إلى أرض الوطن

10202316195322742834523

ولي العهد يهاتف العقيد الخطيب قائد قوة المستشفى الميداني - فيديو

652e67db4c59b75718741081

الحنيفات يفتتح موسم عصر ثمار الزيتون من البلقاء

أخبار متعلقة
التربية والتعليم

قرارات صادرة عن وزير التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم

ورشة توعوية عن حماية الأطفال من إساءة الآخرين

وزارة التربية والتعليم

التربية تعلن أسماء المستفيدين من مشروع سكن كريم - أسماء

820236162014149762603

اللواء الركن الحنيطي يوجه رسالة

مدرسة

وزير التربية : قرارات جديدة بشأن المدارس اعتباراً من هذا العام

720232494928194263442

وزير التربية : هذا الهدف من التعلم الإلكتروني