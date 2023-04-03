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الإثنين، 03-04-2023 09:37 ص

الرواجبة: التحول الرقمي محرك مهم للتنمية الاقتصادية

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الوكيل الإخباري - أكد ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة أن التحول الرقمي يعد محركاً رئيساً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ما يتطلب التعجيل برقمنة المزيد من الخدمات الحكومية.

وقال في بيان، اليوم الاثنين، إن الأردن كان من الدول السباقة بالمنطقة التي اعتمدت التحول الرقمي في العديد من القطاعات الاقتصادية، ولاسيما بالقطاعات المالية والزراعية والصناعية والخدمات الصحية.

وأضاف أن التحول الرقمي يوفر الكلف التشغيلية، ويسهم بتبسيط إجراءات الخدمات المُقدّمة للمواطنين وتسريعها ويوفر فرصا لتقديم خدمات ذات جودة عالية وبشفافية، ومراقبة الأداء والربط بين مؤسسات القطاعين العام والخاص، لضمان جودة البيانات وحمايتها.

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وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي والخطة التنفيذية 2021 – 2025 تقدم إطاراً استراتيجياً للتحول الرقمي للأردن، وتوضح التغييرات والمتطلبات الاستراتيجية اللازمة، لمواكبة عجلة التقدم في التحول الرقمي عالمياً، وتحسين تقديم الخدمات الحكومية.


وأشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي، أكدت ضرورة تسريع وتيرة التحول الرقمي للقطاع العام من خلال إقامة شراكات مع القطاع الخاص الذي يملك خبرات كبيرة بهذا الخصوص، مبينا أن الكثير من الشركات الأردنية نفذت مشروعات للتحول الرقمي في دول عربية.


وحسب رؤية التحديث الاقتصادي وصل عدد العاملين بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عام 2021 نحو 25 ألف عامل، يشكلون 1.6 بالمئة من حجم العمالة الكلية بالمملكة، فيما سيصل عددهم إلى 101 ألف عامل بدوام كامل عام 2033.


 




 

 


 

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