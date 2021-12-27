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الإثنين، 27-12-2021 03:38 م

المركزي يعمم حول تعويض المتضررين من حوادث المركبات

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الوكيل الإخباري - أصدر البنك المركزي، اليوم الاثنين، تعميماً هاماً بشأن الشكاوى التي وردت حول تأخر شركات التأمين في تعويض المتضررين من حوادث المركبات.

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وقال البنك في التعميم، إن المماطلة الواردة في موضوع الشكاوى تشكّل مخالفات صريحة لأحكام تعليمات قواعد المهنة وآدابها الخاصة بشركات التأمين رقم (9) لسنة 2004 و تعديلاتها.


وشدد على جميع شركات التأمين ضرورة الالتزام بأحكام التعليمات، وذلك تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة بهذا الخصوص.


وأشار المركزي إلى أنه في حال رغبة أي شركة بإعادة إصدار وتسويق عقود تأمين الخسارة الكلية يتوجب التقدم بطلب جديد ليتم دراسته وطلب التعديلات عليه أصولا، سندا لنص المادة 27 من قانون تنظيم أعمال التأمين.


وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/2/2016 الموافقة على تولي البنك المركزي الأردني الرقابة على قطاع التأمين وعلى أن يتم نقل الرقابة على قطاع التأمين خلال مدة أقصاها سنتان لتصبح تحت مظلة البنك المركزي.

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