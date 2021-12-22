توقع وصول الدخل السياحي إلى 4 مليارات دولار نهاية العام

الوكيل الإخباري

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- توقّع نائب محافظ البنك المركزي عادل شركس الأربعاء، أن يصل الدخل السياحي في الأردن إلى 4 مليارات دولار تقريبا مع نهاية العام الحالي 2021، وبنسبة ارتفاع متوقعة تصل إلى 81.6% في العام الحالي، مقارنة مع العام 2020.وأضاف خلال اجتماع مع اللجنة المالية النيابية لمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2022، أن الدخل السياحي في الأردن ارتفع خلال 11 شهرا الماضية من العام الحالي 78.5%، متوقعا ارتفاعه مع نهاية العام إلى 81.6%.وأشار شركس إلى أن الدخل السياحي سيوفر نحو 3.5 مليار إلى 4 مليار من المصادر التي تأتي للأردن من العملات الأجنبية.وبين أن أهم تحسن حصل بالاقتصاد هو الصناعات التحويلية والخدمات المالية التي ساهمت بشكل فعال بالاقتصاد، وأيضا الاقتصاد الخارجي وهو ميزان المدفوعات حيث هناك تحسن ملحوظ على المؤشرات عليها أهمها الصادرات الأردنية التي بلغ نموها اليوم 16%، وهي توفر تقريبا 10 مليارات دولار سنويا للمملكة.