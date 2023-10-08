الأحد 08-10-2023
الوكيل الاخباري

المستشفى الميداني الأردني 76 في غزة: جاهزون للتعامل مع أي حالة طارئة

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الأحد، 08-10-2023 10:22 ص

المستشفى الميداني الأردني 76 في غزة: جاهزون للتعامل مع أي حالة طارئة

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الوكيل الإخباري - قال قائد المستشفى الميداني الأردني 76 في غزة، العقيد الركن ثائر الخطيب، إن لدى المستشفى مولدات طاقة وأنظمة طاقة شمسية جاهزة للاستخدام في حال انقطاع الكهرباء عن قطاع غزة.اضافة اعلان


وأضاف الخطيب أن كوادر المستشفى مستمرة في تقديم الخدمات لأهل قطاع غزة وجاهزة للتعامل مع أي حالة طارئة.

وأشار إلى أن جميع مرتبات وطواقم المستشفى الميداني الأردني غزة 76 "بخير وصحة وهمة عالية"، مضيفا أن "هذه الهمة مستمدة من الدعم المتواصل لجلالة الملك عبدالله الثاني للقضية الفلسطينية بشكل عام وقطاع غزة بشكل خاص، ووقوفه بجانب الفلسطينيين في كافة المحافل الدولية والإقليمية".

 




 

 


 

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