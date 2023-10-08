المستشفى الميداني الأردني 76 في غزة: جاهزون للتعامل مع أي حالة طارئة

الوكيل الإخباري -

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قال قائد المستشفى الميداني الأردني 76 في غزة، العقيد الركن ثائر الخطيب، إن لدى المستشفى مولدات طاقة وأنظمة طاقة شمسية جاهزة للاستخدام في حال انقطاع الكهرباء عن قطاع غزة.وأضاف الخطيب أن كوادر المستشفى مستمرة في تقديم الخدمات لأهل قطاع غزة وجاهزة للتعامل مع أي حالة طارئة.وأشار إلى أن جميع مرتبات وطواقم المستشفى الميداني الأردني غزة 76 "بخير وصحة وهمة عالية"، مضيفا أن "هذه الهمة مستمدة من الدعم المتواصل لجلالة الملك عبدالله الثاني للقضية الفلسطينية بشكل عام وقطاع غزة بشكل خاص، ووقوفه بجانب الفلسطينيين في كافة المحافل الدولية والإقليمية".