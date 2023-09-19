طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة /76 تباشر أعمالها

الوكيل الإخباري - باشرت طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة 76، اليوم الثلاثاء، استقبال المراجعين في قطاع غزة، وتقديم الخدمة الطبية والعلاجية والإنسانية لهم، للتخفيف من معاناتهم.

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وتعمل جميع طواقم المستشفى على مدار الساعة، من أجل استقبال المراجعين وتقديم العلاج والعناية الطبية اللازمة للأهالي في القطاع بكل همة وعزيمة واقتدار، حيث تشعر بالاعتزاز بوجودها بين أهلهم في قطاع غزة.



وتعاملت الكوادر الطبية والتمريضية والفنية بدقة تامة واحترافية عالية خلال اليوم الأول مع مئات المراجعين من خلال عيادات متكاملة تغطي كافة الاختصاصات الطبية الرئيسية والفرعية، إضافة إلى قسم طوارئ الذي يعمل على مدار الساعة وقسم المختبر والأشعة والصيدلية اليومية والشهرية، والمستشفى مزود بقسم عمليات متكامل قادر على إجراء العمليات الطارئة والمبرمجة.



وعبر الأهالي عن شكرهم للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي لمواقفهم المشرفة تجاه أشقائهم من الشعب الفلسطيني، وما يبذلونه من جهود متواصلة من أجل تقديم الخدمة العلاجية والمستلزمات الطبية والمساعدات الإنسانية لأهالي غزة، داعين الله سبحانه وتعالى أن يحفظ جلالة الملك عبدالله الثاني سنداً وذخراً للأمتين العربية والإسلامية.