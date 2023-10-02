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التعليم العالي: تقديم طلبات القبول الموحد لأبناء الأردنيات غدا

الإثنين، 02-10-2023 06:13 ص

بدء تقديم طلبات القبول الموحد لأبناء الأردنيات اليوم

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الوكيل الاخباري - تبدأ الاثنين، عملية تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية بالجامعات الرسمية لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، وتستمر حتى الساعة (12) من مساء الأربعاء المقبل، من خلال الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد.

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وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي آلية تقديم الطلبات، بحيث يقوم الطالب (المحقق لمتطلبات النجاح والالتحاق بالجامعات الرسمية في شهادة الثانوية العامة الأردنية لأول مرة في الدورة الصيفية العامة 2023، أو الدورة التكميلية 2022 فقط، بالدخول إلى الموقع الإلكتروني المشار إليه أعلاه وتقديم طلب الالتحاق وتخزين الخيارات، وبعد ذلك يقوم بدفع رسم تقديم طلب الالتحاق في الجامعات الأردنية الرسمية والبالغ قيمته 15 ديناراً أردنياً، باستخدام آلية الدفع الإلكتروني عن طريق "خدمة تسديد الفواتير من البنك المركزي الأردني" إي-فواتيركم، وحسب رقم الدفع الإلكتروني الذي يظهر للطالب بعد تخزين طلبه.


واشترطت الوزارة للاستفـادة من المقاعد المخصصة للطلبة أبناء الأردنيات: أن يكـون الطالب حاصلاً على البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات والصادرة عن دائرة الأحوال المدنيـة، وأن يكون الطالب من المحققين لمتطلبات النجاح والالتحاق بالجامعات الرسمية في شهادة الثانوية العامة الأردنية لأول مرة في الدورة الصيفية العامة 2023، أو الدورة التكميلية 2022 فقط.


كما أنه بعد الدخول إلى برمجية تقديم طلبات الالتحاق يقوم الطالب بإدخال البيانات الآتية: الرقم المتسلسل في البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات، ورقم الجلوس والدورة في شهادة الدراســة الثانويــة العامــة، والرقم الوطني، ومكـان ورقم القيـد للأم الأردنيـة.


ونوهت الوزارة بأنه يستثنى من قبول الطلبة أبناء الأردنيات الطلبة ممن رشحوا للقبول في قائمة المكرمة الملكية السامية لأبناء المخيمات "أبناء قطاع غزة".


كما ويتم قبول الطلبة أبناء الأردنيات حسب الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للطلبة الأردنيين الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية في العام الحالي (2023-2024)، والتي تم إعلانها على موقع وحدة تنسيق القبول الموحد.


 




 

 


 

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